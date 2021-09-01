01 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika Galatasaray haberleri | Halil Dervişoğlu: Elimden gelenin fazlasını vereceğim
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, İngiliz ekibi Brentford'dan 1 yıllığına kiraladığı Halil Dervişoğlu ile resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Geçen seneki takım arkadaşlarım, Fatih hoca ve ekibiyle birlikte çalışacağım için mutluyum, heyecanlıyım. Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. Ben elimden gelenin fazlasını vereceğim." dedi. (GS spor haberi)
01.09.2021
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