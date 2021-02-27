27 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika Galatasaray spor haberi: Erzurumspor maçının ardından Fatih Terim'den derbi yorumu! "Her şeye hazırlıklıyız..."
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Erzurumspor'u mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da, maçın ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Maçın büyük bir bölümünü önde götürdüklerini ifade eden Terim, Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakkında da yorumlarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)
27.02.2021
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