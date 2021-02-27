Son dakika Galatasaray spor haberi: Usta isimler canlı yayında Yedlin'in pozisyonunu değerlendirdi! "Futbol sahtekarlığı..."

A Spor'un usta yorumcuları, canlı yayında Galatasaray - BB Erzurumspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Sarı kırmızılılarda Yedlin'in ikili mücadeledede yerde kalması, hakemi aldatmaya yönelik bir pozisyon olarak yorumlandı. Serdar Sarıdağ pozisyon için, "Kart olmayabilir" ifadelerini kullanırken, Reha Kapsal; "Sarı kart değil" ve Ahmet Akcan; "Sarı kart" yorumlarında bulundu. Erman Toroğlu ise pozisyonu, "Futbol sahtekarlığı, sarı kart" sözleriyle değerlendirdi. İşte o yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)

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