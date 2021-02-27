Mesut Bakkal'dan Galatasaray maçının ardından flaş açıklamalar! "Tartışmasız bir ofsayt var"

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan BB Erzurumspor'da, maçın ardından teknik direktör Mesut Bakkal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakkal, "Yediğimiz 2. golle tartışmasız bir ofsayt var. Devreye 1-0 geride girsek her şey farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

ABONE OL