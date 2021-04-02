02 Nisan 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika Galatasaray haberleri: Nevzat Dindar'dan Mohamed için çarpıcı sözler! "Hayran olduğu..."
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Nevzat Dindar aktardı. Dindar, "Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Falcao ile birlikte görev aldığında çok ürkek kalıyor. Hayran olduğu futbolcu ile birlikte yan yana oynamanın dezavantajlarını yaşıyor." ifadelerinde bulundu. | GS spor haberleri
02.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Serdar Sarıdağ: "MHK İstediği Hakemi İstediği Maça Atar Ama Zamanlaması Çok Yanlış" / Son Sayfa
- Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! "Ben F.Bahçe'nin kendisiyim"
- Belözoğlu'na flaş öneri! "Ozan Tufan'ın performansı..."
- Yıldırım'dan Koç'a cevap! "Ben kimseyle tavla oynamadım"
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 01/04/2021
- Yıldırım'dan Koç'a cevap! "Ben kimseyle tavla oynamadım"
- Uluç'tan Belözoğlu yorumu! "Ali Koç dahi..."
- G.Saray Hatay maçına nasıl 11'le çıkacak? İşte son gelişmeler
- Fenerbahçe'nin Futbolcularına Talipler Artıyor! Ahmet Selim Kul Son Gelişmeleri Açıkladı / A Spor
Daha Fazla Gör
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig