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Son dakika Galatasaray haberleri: Nevzat Dindar'dan Mohamed için çarpıcı sözler! "Hayran olduğu..."

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Nevzat Dindar aktardı. Dindar, "Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Falcao ile birlikte görev aldığında çok ürkek kalıyor. Hayran olduğu futbolcu ile birlikte yan yana oynamanın dezavantajlarını yaşıyor." ifadelerinde bulundu. | GS spor haberleri
02.04.2021
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