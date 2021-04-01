Galatasaray Hatayspor maçına nasıl bir 11'le çıkacak?

Galatasaray son dakika haberleri: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, 'Sabah Sporu' programında Galatasaray'da yaşanan kadro sıkıntısı ile alakalı açıklamalarda bulundu. Dindar, "Galatasaray'da savunma konusunda Yedlin, Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda Fatih Terim büyük sıkıntı çekiyor. Forvet konusunda ise Mostafa Moahamed ilk 11'de yer alacak." dedi. (GS spor haberleri)

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