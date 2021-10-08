Son dakika Galatasaray haberleri | Morutan'ın maliyeti belli oldu... Bonuslarla beraber!

Yaz transfer döneminde kadrosuna 11 oyuncu alan Galatasaray'da Romen futbolcu Morutan'ın maliyeti belli oldu. Bonservisine 3.5 milyon euro ödenen yıldız orta sahanın bonusları açıklandı. 15 maça çıktığında 600 bin euro daha ödenecek. Sarı kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda 1 milyon euro, UEFA Avrupa Ligi'ne katılması durumunda ise 300 bin euro daha ödenemesi bekleniyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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