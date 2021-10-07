GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan A Spor'a özel açıklamalar! "Hakemlik müessesinde standart sorunu var"

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'deki hakemlerin performans ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Burak Elmas, "Hakemlik müessesinde standart sorunu var. Maçların sonuçları vicdani yara oluşturuyor. Bir maçı, bir hakemi incelemek değil, sistemi düzeltmek için ne yapabiliriz ona bakmak lazım. MHK'nın değişmesiyle, bu iş düzelmiyor." ifadelerini kullandı.

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