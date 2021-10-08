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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim sistem değişikliğine mi gidiyor? (GS haberi)

Süper Lig'e beklediği gibi başlayamayan Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında istediği sonucu sistem değişikliği ile aldı. Teknik direktör Fatih Terim, maç içerisinde çift forvete döndükten sonra istediği 3 puanı aldı. Galatasaray sezonun devamında çift forvete dönebilir. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan'a göre Halil Dervişoğlu'nun yanında Mostafa Mohamed veya M'Baye Diagne oynayabilir. Son maçta 2 gol atan Mısırlı yıldız Mohamed'in oynaması olsalığı biraz daha yüksek gözüküyor. | Galatasaray haberleri
08.10.2021
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