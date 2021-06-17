17 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika Galatasaray haberleri: Metin Öztürk'ten Fatih Terim sözleri! "Eğer seçilirsek..."
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, 19 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili "Seçilirsek Fatih Terim 20 Haziran'da işbaşı yapacak. Fatih Terim varsa yeni maceraya girmeyiz" dedi. (GS spor haberi)
17.06.2021
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