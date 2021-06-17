17 Haziran 2021, Perşembe

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Ryan Babel'den PSV Eindhoven yorumu

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği PSV'nin güçlü bir rakip olduğunu kaydetti.
17.06.2021
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