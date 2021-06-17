Son dakika Galatasaray haberleri: Metin Öztürk'ten transfer açıklaması! "4 futbolcuyla görüşüyoruz"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, 19 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Öztürk, "3'ü yerli 1'i yabancı olmak üzere 4 futbolcuyla görüşüyoruz" dedi. (GS spor haberi)

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