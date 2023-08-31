Son dakika Galatasaray haberleri: Lucas Torreira takımdan ayrılacak mı?
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira gelişmesi yaşanmaya devam ediyor. Uruguaylı oyuncuya teklif gelip gelmedi��ine dair dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
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