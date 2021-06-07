07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen'den seçim eleştirisi! "Birleşme aklı verenler..."
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber'e canlı bağlanarak Galatasaray'ın 19 Haziran'da gerçekleştireceği başkanlık seçimine dair değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Galatasaray'da birleşme aklı veren insanlar liste yapıp seçime girselerdi" dedi. (GS spor haberi)
07.06.2021
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