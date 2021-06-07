Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Alex Moreno transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Spor Gündemi programında Galatasaray'daki transfer çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özcan, sarı-kırmızılıların Real Betis forması giyen sol bek Alex Moreno ile prensip anlaşmasına vardığını ve oyuncuya 1 milyon 200 bin Euro maaş ödeneceğini açıkladı. Mehmet Özcan ayrıca sarı-kırmızılıların İspanyol kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceğini de belirtti. (GS spor haberi)

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