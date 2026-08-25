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"Ismaila Sarr, Galatasaray’a Gelmek İçin Crystal Palace’a Net Bir Şekilde Rest Çekti" | Onur Özkan

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