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Çarpıcı Halil Dervişoğlu sözleri! "Galatasaray'da santrforlar eleştirilirken..."

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, son olarak Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar satın alma opsiyonunu da elinde bulundururken, bu transferi A Spor yorumcusu Serdar Kelleci değerlendirdi. Kelleci, "Galatasaray'a çok fazla katkı verecektir. Çok doğru bir tercih oldu. Santrforlar eleştirilirken takım içindeki oyuna çok fazla katkı verebilecek bir oyuncu." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
02.09.2021
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