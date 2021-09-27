27 Eylül 2021, Pazartesi
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Son dakika Galatasaray haberleri | "Galatasaray'ın iyi bir kaleci arayışına girmesi lazım"
Süper Lig'in 7. haftasında 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Galatasaray'da bireysel hatalar dikkat çekiyor. Bu sezon sadece ilk maçta gol yemeyen Fernando Muslera, geriye kalan 6 maçın tamamında kalesinde gol gördü. Uruguaylı file bekçisi bu 6 maçta 10 gol yedi. Sabah Sporu programında konuşan Serhan Türk, Muslera'nın performansını "Galatasaray'ın iyi bir kaleci arayışına girmesi gerekiyor, Muslera'nın kendisine çeki düzen vermesi lazım." şeklinde değerlendirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
27.09.2021
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