Son dakika Galatasaray haberleri | "Mohamed en doğru adaydır ısrarla oynatılmalıdır"

Süper Lig'in 7. haftasında evinde kazanan Galatasaray'da forvet tartışması devam ediyor. Forvetlerinden verim alamayan Galatasaray'ı yorumlayan Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz "Mostafa Mohamed'in bonservisi alınmalıdır. Halil'in performansını beğeniyorum ama Mohamed en doğru adaydır." yorumunda bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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