27 Eylül 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika Galatasaray haberleri | "Bu oyuncuları artık dinlendirmez" İşte Terim'in 3 gözdesi!
Süper Lig'in 7. haftasında evinde Göztepe'ye karşı geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla yenmeyi başaran Galatasaray, 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Sabah Sporu programında maçı değerlendiren Mehmet Özcan "Fatih Terim bu oyuncuları artık dinlendirmez. 14 farklı 11'den 3 oyuncunun yeri kesin gözüküyor." açıklamalarında bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
27.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Özgür Sancar: "Novak Stoper Oynarsa Fenerbahçe'yi Memnun Edecektir" / A Spor/Spor Ajasnsı/25.09.2021
- Hatayspor 0-2 Fenerbahçe Erman Toroğlu Devre Arası Yorumları! / A Spor / Devre Arası / 26.09.2021
- Özgür Sancar'dan Ajax - Beşiktaş Maçına Flaş Tahminler / A Spor / Spor Ajansı / 25.09.2021
- Selahattin Kınalı'dan Trabzonspor İçin Flaş Yorum: "Şampiyonluk İşareti" / A Spor / Spor Gündemi
- Beşiktaş'ta sakatlıklar sürüyor!
- Toroğlu'dan penaltı yorumu! "TFF başkanı olsam..."
- Terim'den VAR tepkisi!
- Toroğlu'dan penaltı yorumu! "TFF başkanı olsam..."
- "Fenerbahçe ile Galatasaray'ın genel problemi..."
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...