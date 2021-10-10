SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da iç transfer dönemi! O oyuncular ile sözleşme yenilenecek

Yaz transfer döneminde 11 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray'da gözler iç transfere çevrildi. sözleşmesi bitecek ve maaşı az olan oyuncularla sözleşme yenilemek isteyen Galatasaray yönetimi, bazı oyuncular ile sözleşme yenilemeyecek. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, "Luyindama'nın sözleşmesi hazırlandı. İsmail Çipe ile yola devam edilecek. Arda Turan, Babel, Feghouligibi yaşı ileri olan oyuncularla sezon sonunda yollar ayrılacak. Taylan ve Kerem ile sözleşme uzatılacak. 2 oyuncunun maaşına zam yapılacak." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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