GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da gözler Marcao'nun dönüşünde!

Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Marcao sevinci yaşanmaya başladı. GZT Giresunspor deplasmanında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile tartışan Marcao'nun 8 maçlık cezasının bitmesine 1 maç kaldı. Derbide Marcao'nun dönmesiyle beraber savunması güçlenecek olan Galatasaray'ı değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "Marcao oranın sigortası. Marcao-Nelsson ikilisi devam eder. Herkes değişir ama Marcao değişmez." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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