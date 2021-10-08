GALATASARAY haberleri - O isim hakkında konuştu: Muslera'nın yerini alabilir!

Süper Lig'e beklediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, Ocak ayında transfer yapabilir. Muslera'nın formsuzluğu göz önünde bulunduran sarı kırmızılı ekip kaleye yerli bir kaleci almak isterken, orta sahada ise Gedson ismi hala gündemde. Spor Ajansı programında konuşan Taner Karaman "İrfan'ı tercih etmek Galatasaray için geleceğe dönük iyi bir hamle. Gedson, Fatih Terim'in çok istediği bir transfer. Fatih hoca istediği için yapılama çalışılıyor bu transfer ama zor bir hamle." dedi. Nevzat Dindar ise "Kalede yerli bulundurmak elinizi güçlendirebilir. Galatasaray'ın ihtiyacı Fernando, Melo'dur. Gedson değil." açıklamasında bulundu. | GS spor haberi

ABONE OL