21 Eylül 2021, Salı
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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray kafilesi Kayseri'ye gidiyor
Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanında oynayacak olan Galatasaray yola çıktı. 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'da oynayacak olan Galatasaray'da kamp kadrosuna alınmayan önemli isimler bulunuyor. İşte Galatasaray'ın Kayseri'ye gidiş görüntüleri... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)
21.09.2021
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