Son dakika Beşiktaş haberleri | Galatasaray rotasyona gidiyor

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da 6 oyuncu kadroda bulunmuyor. Sakatların ve rotasyonun olduğu Galatasay'ı Sabah Sporu programında değerlendiren Mahmut Alpaslan "İsterseniz rotasyon deyin, taraftar galibiyete bakar. Her hafta 3-4 oyuncu değiştirirseniz oyun ritmini bulamazsınız." dedi. | Galatasaray Spor haberleri (GS spor haberi

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