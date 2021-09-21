Son dakika spor haberleri | Mehmet Emin Uluç: Galatasaray'ın en zayıf halkası Fatih Terim

Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Galatasaray'ı değerlendiren Mehmet Emin Uluç "Galatasaray'ın en zayıf halkası Fatih Terim. Oyuncular fiziksel olarak hazır değil, mental olarak hazır değil." dedi. Uluç, Galatasaray'da değişikliklerin işe yaramadığını söyledi. | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

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