04 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu! "Sezon sonunda yollar ayrılacak"
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, sarı-kırmızılıların sezon sonunda Marcelo Saracchi ile yollarını ayıracağını söyledi.
04.04.2021
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