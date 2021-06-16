16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao gerçeğini açıkladı! "Hangi yönetim gelirse gelsin..."

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili "19 Haziran'daki seçimlerde hangi yönetim seçilirse seçilsin, Fatih Terim görevine devam etsin ya da başka hoca gelsin Galatasaray'ın A planı Falcao'dan kurtulmak olacak." dedi. (GS spor haberi)
16.06.2021
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