16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao gerçeğini açıkladı! "Hangi yönetim gelirse gelsin..."
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili "19 Haziran'daki seçimlerde hangi yönetim seçilirse seçilsin, Fatih Terim görevine devam etsin ya da başka hoca gelsin Galatasaray'ın A planı Falcao'dan kurtulmak olacak." dedi. (GS spor haberi)
16.06.2021
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