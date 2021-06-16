Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV'yi böyle anlattı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. Bu turda ilk maç 20-21 Temmuz'da deplasmanda, ikinci karşılaşma ise 27-28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Spor Ajansı programına canlı bağlanarak PSV ile ilgili bilgileri aktardı. (GS spor haberi)

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