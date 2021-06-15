Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan A Spor'a konuştu!

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Şardan, çok konuşulan Fatih Terim'in göreve devam edip etmeyeceği konusuyla ilgili olarak, "Fatih Terim'le çalışıp çalışmayacağım konusunu başkan olmadan açıklamayacağım. Çünkü ben Fatih Terim üzerinden prim yaparak başkan olursam, yarın Fatih Terim benim başkanım olur. Ben de onun yardımcısı olmuş olurum" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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