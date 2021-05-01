Son dakika Galatasaray haberi: Mustafa Cengiz'in listesinde sürpriz isim! Transferleriyle damga vurmuştu

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çorlu, 29 Mayıs'ta seçime gidecek olan sarı-kırmızılılarda yeniden aday olması beklenen mevcut başkan Mustafa Cengiz'in listesinde, bir dönem yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray eski yöneticisi Haldun Üstünel'in de yer alacağını söyledi.

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