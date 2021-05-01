Son dakika spor haberi: Flaş Galatasaray yorumu! "İmkanlar doğru kullanılmadı"

Son dakika Galatasaray haberleri... A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını da yorumlayan Dindar, "Galatasaray'ın ideal 11'i yok. Halihazırda kadroda 4 tane sağ bek var. Kadro mühendisliğinde problem var gibi. Galatasaray'da 4 tane sağ bekin olması eldeki imkanların çok doğru kullanılmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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