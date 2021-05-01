01 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Flaş Galatasaray yorumu! "İmkanlar doğru kullanılmadı"
Son dakika Galatasaray haberleri... A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını da yorumlayan Dindar, "Galatasaray'ın ideal 11'i yok. Halihazırda kadroda 4 tane sağ bek var. Kadro mühendisliğinde problem var gibi. Galatasaray'da 4 tane sağ bekin olması eldeki imkanların çok doğru kullanılmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
01.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Reha Kapsal: "Gustavo Oyuna Girince Fenerbahçe Baskı Yiyor" / Takım Oyunu / 29.04.2021
- Beşiktaş Rize'de yara almadı
- Turgay Altay:"Alanyaspor Maçında Mesut Özil Tercihini Olumlu Olarak Görüyorum" / A Spor
- Abdulkadir Parmak özür diledi
- İptal edilen penaltıda karar doğru mu?
- Fenerbahçe itiraz etmişti! Hıncal Uluç: "Böyle bir kural olur mu?"
- Belözoğlu ve futbolculara eleştiri! "Alanya maçındaki puan kaybı..."
- Serkan Korkmaz:"Sergen Yalçın Türk Futbolunun Geleceğidir" / A Spor / Spor Gündemi / 29.04.2021
- Mehmet Özcan:"Mesut Özil'den Bu Sezon İçin Kullandığı Duran Toplar Dışında Verim Almak Zor" / A Spor
Daha Fazla Gör
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig