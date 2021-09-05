Son dakika Galatasaray haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in doğum gününü duygusal bir video ile kutladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 68. yaşını kutladı. Spor camiasının önemli isimleri Terim'e tebriklerini iletirken, o isimlerin arasına şu anda İtalya'nın Roma takımı çalıştıran Jose Mourinho da katıldı. Portekizli teknik adam, Terim'in doğum gününü bir video ile kutladı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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