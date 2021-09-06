Çarpıcı Galatasaray sözleri! "Zorlu bir süreç bekliyor"

Transfer döneminde Galatasaray 10 takviye yaptı. Gençleştirme hamlesi ve maliyetin az olması dikkat çekerken, sarı-kırmızılıların performansını A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray'a zaman lazım, milli aradan sonra Galatasaray'ı zorlu bir süreç bekliyor. PSV hariç tüm takımlar G.Saray'ın altında takımlardı." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL