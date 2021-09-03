Galatasaraylı Mostafa Mohamed için dikkat çeken yorum! "2. Ribery vakası"

Avrupa transfer döneminin son gününde Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için girişimlere başlamış ve oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. Bu olayı değerlendiren A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Galatasaray'a 2. bir Ribery vakası yaşatmak isteniyor. Mohamed bu saatten sonra nasıl faydalı olacak? Menajerler oyuncunun aklını çelmişler." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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