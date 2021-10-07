07 Ekim 2021, Perşembe
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! "Kaybedersek futbolcular kazanırsak benim sayemde"
A Spor'un duayen yorumcularından Hıncal Uluç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Rizespor karşısında alınan galibiyeti yorumlayan Uluç, "Fatih hoca açıkça "Gol yer kaybedersek futbolcular yüzünden, kazanırsak benim sayemde" dedi. Devre arasında demiş ki Galatasaray karakterini gösterin, vay anasını sayın seyirciler. 100 sene sonra Galatasaray karakterini hala futbolcular anlamamışlar ama Terim söyleyince çıkmışlar coşmuşlar ve yenmişler" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
07.10.2021
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