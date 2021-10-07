07 Ekim 2021, Perşembe
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Hıncal Uluç Rizespor - Galatasaray maçını yorumladı! "Diagne arka arkaya 3 faul yaptı"
A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve sarı kırmızılıların 3-2 kazandığı Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Uluç, "Mbaye Diagne o pozisyonda arka arkaya 3 faul birden yaptı. Devamında gol geldi. Bu fauller silsilesi bir hakemlik faciasıdır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
07.10.2021
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