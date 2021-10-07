SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Hıncal Uluç Rizespor - Galatasaray maçını yorumladı! "Diagne arka arkaya 3 faul yaptı"

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve sarı kırmızılıların 3-2 kazandığı Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Uluç, "Mbaye Diagne o pozisyonda arka arkaya 3 faul birden yaptı. Devamında gol geldi. Bu fauller silsilesi bir hakemlik faciasıdır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

ABONE OL