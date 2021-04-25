Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim basın toplantısında konuştu! "Kulüpteki pozisyonum..."

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Hayatım boyunca ailem, dostlarım ve Galatasaray üçgeninde kaldım" ifadelerini kullanan Terim, "Kulüpteki pozisyonum ne olursa olsun bu üçgende kalacağım" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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