Son dakika Galatasaray haberi: Olay yaratacak iddia! "Fatih Terim'in başkan olması için..."

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın gündemini değerlendiren Kapsal, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in kulüp başkanı olması için ciddi bir çalışma olduğunu söyledi.

ABONE OL