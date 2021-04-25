25 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika Galatasaray haberi: Olay yaratacak iddia! "Fatih Terim'in başkan olması için..."
Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın gündemini değerlendiren Kapsal, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in kulüp başkanı olması için ciddi bir çalışma olduğunu söyledi.
25.04.2021
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