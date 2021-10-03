SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Erman Toroğlu'dan Rizespor - Galatasaray maçında Muslera yorumu!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Rizespor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, Muslera'nın sarı kart görmesinin ardından topa vurmasını yorumladı ve "Ali Palabıyık'a yakışmayan bir olay çok net olarak Muslera'yı atarım. Ali Palabılıyık benden eksi 10 puan aldı Muslera bu hareketiyle hakemin otoristesini öldürdü" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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