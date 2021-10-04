04 Ekim 2021, Pazartesi
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Erman Toroğlu'dan Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Ali Palabıyık sözleri! "Türkiye'ye bu tip hakem lazım değil"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, maçın hakemi Ali Palabıyık ile ilgili "Türkiye'ye bu tip hakem lazım değil, Cüneyt Çakır gibi hakem lazım, baktı gole gidiyor adam tak keseceksin. Adam oynattı bak, hepsini oynattı, böyle hakemler yaramaz bize." ifadelerini kullandı.
04.10.2021
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