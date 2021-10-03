Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi! Rizespor'un ilk golünden önce faul var mı?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Çaykur Rizespor'un, Galatasaray karşısında attığı ilk golü yorumladı. Toroğlu, sarı kırmızılı futbolcuların faul itirazlarıyla ilgili olarak, "Ben hakem olsam golü veririm. Pozisyonu da oynatırdım. Buz gibi gol. Hakem olsam net bırakırdım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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