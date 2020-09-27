Son dakika: Erman Toroğlu: Taylan her an atılabilir

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu 'Devre Arası' programında flaş bir değerlendirmede bulundu. Toroğlu "Taylan her atılabilir çünkü Arda ve Belhanda yardımcı olmuyor" ifadelerinde bulundu.

ABONE OL