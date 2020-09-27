27 Eylül 2020, Pazar
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Erman Toroğlu: Fatih Terim Arda Turan'ı kazanmak için maçı kaybedebilir
Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Devre Arası programında karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Terim, Arda Turan'ı kazanmak için maçı kaybedebilir" ifadelerini kullandı.
27.09.2020
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