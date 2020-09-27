27 Eylül 2020, Pazar
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Felipe Melo'dan Roberto Carlos'a derbi yanıtı!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için paylaşımda bulunan Roberto Carlos'a cevap Felipe Melo'dan geldi. Brezilyalı futbolcu, “Roberto Carlos abi. Unutma son maçta kim kazandı. Sizi yine yeneceğiz. Şampiyon Cimbom! İmparator Fatih Terim. Fener ağlama.” ifadelerini kullandı.
27.09.2020
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