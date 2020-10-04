Son dakika | Erman Toroğlu Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Papiss Cisse'ye yapılan faul bugünkünden çok net"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi. Toroğlu ev sahibi ekibin attığı golün VAR'a takılmasıyla ilgili olarak, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçındaki pozisyonla karşılaştırarak yanıt verdi. Toroğlu, "Cisse'ye yapılan faul bugünkünden çok net. Nasıl iş bu? Dün başka bugün başka" ifadelerini kullandı.

ABONE OL