Son dakika | Erman Toroğlu: Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması lazım

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Maçı bırakıp gidiyorsan, takımı bırak git. Başka teknik adam gelsin, sen git biraz dinlen. Fatih Terim'in Galatasaray'a bu sene fayda olmaz. Sergen'den de Beşiktaş'a fayda olmaz. Yol yakınken ikisi de ayrılsınlar. Çünkü Galatasaray'da daha büyük şeyler çıkacak." dedi.

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