Son dakika | İptal edilen golden önce faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Kasımpaşa - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, "Diagne'ye hiç güvenmiyorum. Bu pozisyonu da sabaha kadar tartışırım. Zaten hakemler de sabah kadar tartıştı. Baktılar ofsayt değil gol. Nerede ne buluruz dediler, orada buldular. Bastıysa faul." dedi.

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