Sofiane Feghouli efsaneleri geride bıraktı
Galatasaray'a 2017 yılında imza atan Sofiane Feghouli, zaman zaman performansı tartışma yaratsa da özellikle ligin ikinci yarılarında yaptığı çıkışlarla dikkat çekti. Ajansspor'un analizine göre, sarı-kırmızılı takımda 26 gole ulaşan Cezayirli yıldız, daha önce aynı formayı giymiş olan birçok efsaneyi geride bıraktı. Geçmişte Galatasaray seyircisinin sevgilisi olan Elmander, Drogba ve Lincoln ve Iliç gibi isimler gol sayısında Feghouli'ye geçildi.
21 MAÇ, 5 GOL VE 2 ASİST
Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise Süper Lig'de 21 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 2'sini ilk yarıda, 3'ünü ise 2. yarıda buldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in en güvendiği isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli, bu sezon görev yaptığı 21 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de sahaya çıkarken, 13'ünde 90 dakika mücadele etti.
KİM NE KADAR GOL ATTI?
Sasha Iliç: 25
Drogba: 20
Adrian Ilie: 20
Felipe Melo: 18
Elmander: 17
Lincoln: 16
Keita: 10
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