Galatasaray'ın efsane başkanı Özhan Canaydın l PORTRE

Bir tarafta göğüslenmesi zor sıkıntılar, diğer yanda bir kez daha rastlanması kolay görünmeyen başarılar... Türk spor tarihinin ve Galatasaray'ın unutulmaz başkanlarından Özhan Canaydın...

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